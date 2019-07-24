منى المنصوري تشارك في أسبوع الموضة الروماني "fashio TV" في بوخارست

تشارك مصممة الأزياء العالمية الاماراتية منى المنصوري، غداً، فى أسبوع الموضة الروماني "fashio TV" بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وقالت منى المنصورى عقب اختيارها للمشاركة في هذا الحدث الكبير افتخر، إنني أوصلت الموضة الإماراتية لجميع المحافل الدوليه واسعدتني دعوة فاشن fashion TV لأكون ضمن المصممين العالمين في هذا الحدث الدولى.

وأضافت: "أشكر جوني فضل الله لإصراره على أن اكون ضمن هذا الحدث لأنه أقنعنى بضرورة الحضور والمشاركة بعد أن اعتذرت لإنشغالي في أعمال كثيرة مطلوب إنجازها على وجه السرعة".

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وتابعت: سيشارك في هذا الحدث مجموعة كبيرة من المصممين العالميين بينهم 3 مصممين عرب أنا واحدة منهم ووفقا لنظام أسبوع الموضة سيقدم كل مصمم عرضه الخاص في كوليكشن من 15 قطعة وسيكون عرض أزيائي الأربعاء.

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وأشارت منى المنصوري إلى أنها اعتمدت في الكوليكشن الذي ستقدمه على أقمشة من الحرير والأورجانزا الطبيعي بقصات جديدة مع استخدام ألوان الباستيل والاعتماد على التطريزات المميزة بنظام الشك اليدوي والشوارفسكي.

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