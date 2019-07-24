بوخارست - لايف ستايل
تشارك مصممة الأزياء العالمية الاماراتية منى المنصوري، غداً، فى أسبوع الموضة الروماني "fashio TV" بالعاصمة الرومانية بوخارست.
وقالت منى المنصورى عقب اختيارها للمشاركة في هذا الحدث الكبير افتخر، إنني أوصلت الموضة الإماراتية لجميع المحافل الدوليه واسعدتني دعوة فاشن fashion TV لأكون ضمن المصممين العالمين في هذا الحدث الدولى.
وأضافت: "أشكر جوني فضل الله لإصراره على أن اكون ضمن هذا الحدث لأنه أقنعنى بضرورة الحضور والمشاركة بعد أن اعتذرت لإنشغالي في أعمال كثيرة مطلوب إنجازها على وجه السرعة".
اقرا ايضاً:
منى المنصوري تطير إلى كازاخستان لعرض قطع أزيار إماراتية في متاحفها
وتابعت: سيشارك في هذا الحدث مجموعة كبيرة من المصممين العالميين بينهم 3 مصممين عرب أنا واحدة منهم ووفقا لنظام أسبوع الموضة سيقدم كل مصمم عرضه الخاص في كوليكشن من 15 قطعة وسيكون عرض أزيائي الأربعاء.
وأشارت منى المنصوري إلى أنها اعتمدت في الكوليكشن الذي ستقدمه على أقمشة من الحرير والأورجانزا الطبيعي بقصات جديدة مع استخدام ألوان الباستيل والاعتماد على التطريزات المميزة بنظام الشك اليدوي والشوارفسكي.
وقد يهمك ايضا:
مُصمّمة إماراتية تُبهر الحضور خلال أحد العروض في موسكو
منى المنصوري تكشف عن مجموعة جديدة من تصميماتها في موسكو
كانت هذه تفاصيل خبر منى المنصوري تشارك في أسبوع الموضة الروماني "fashio TV" في بوخارست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.