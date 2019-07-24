بيونسيه تلفت الأنظار بإطلالات أفريقيّة مختلفة ملوّنة

تتفوّق النجمة الشّهيرة، بيونسيه، في كلّ شيء، وتجذب انتباهنا، سواء عن طريق اختياراتها للأزياء، أو إعلان حملها، أو حتى ألبوماتها الموسيقيّة، وأحدثت مؤخرًا، ضجّة بعد مشاركتها في فيلم "ذا لايون كينغ" حيث قدّمت الأداء الصّوتيّ لشخصيّة "نالا"، كما سجّلت أغنية منفردة خصّيصًا للفيلم، تحمل عنوان "Spirit"، وحصل فيديو كليبها على أكثر من 10 ملايين مشاهدة في مدّة قصيرة.

وتمّ تصوير الفيديو كليب في شلالات هافاسو في غراند كانيون في أريزونا، وظهرت فيه بيونسيه بإطلالات إفريقيّة مختلفة ملوّنة، ومميزة، من توقيع العديد من بيوت الأزياء العالميّة الفاخرة.

فالنتينو

الإطلالة الأولى، من مجموعة أزياء الهوت كوتور لربيع وصيف من دار فالنتينو، كانت عبارة عن كاب من التافيتا بلون أرجواني، وفستان بنفس القماش بظلّ التيراكوتا، وظهرت بلو ايفي إلى جانب أمّها، وهي ترتدي أيضًا، زيًا مطابقًا.

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نورما كمالي

ظهرت النجمة أيضًا، ب فستان أصفر لامع، من مجموعة أزياء نروما كمالي لريزورت 2020، إلى جانب الزّيّ المشرق. تألقت النجمة بمجوهرات من توقيع Lynn Ban.

ديفيانت لا في

تألّقت في ظهورها الثالث بإطلالة جريئة باللّون الأحمر، عبارة عن بدلة سباحة مزيّنة بالأهداب الطّويلة.

ميزون ألكسندرين

ارتدت النجمة أيضًا، فستانًا منحوتًا غنيًا بتطريزات اللؤلؤ من توقيع المصمّم البرازيليّ ميزون ألكساندرين، مع إكسسوار رأس مذهل من توقيع المصمّم الأفريقي La Falaise Dion.

لوريل ديويت

جاء اللّون الأزرق الغنيّ على شكل فستان معدنيّ لامع بأكمام وياقة مزيّنة بالريش الأزرق من توقيع العلامة الأمريكيّة لوريل ديويت.

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هيون مي نيلسن

ظهرت النجمة السّمراء أيضًا، بمعطف عاجي مزين بالأهداب من مجموعة خريف وشتاء 2019، للمصمم الكوري - الدنماركي، هيون مي نيلسن.

شاهار أفنيت

ارتدت بيونسيه فستانًا منسدلًا باللّون الورديّ السّاخن من "Shahar Avnet".

تونغورو

تمّ تصوير الملكة في بدلة مخصّصة مطبعة وغطاء رأس متطابق من ماركة تونغورو السنغاليّة.

مارك فاست

أما الإطلالة الأخيرة للنجمة، فكانت عبارة عن فستان ذي قصّة ضيّقة باللّون الخردلي مزيّنة بطبقات من الرّيش العلامة اللندنيّة مارك فاست.

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