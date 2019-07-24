نجوى كرم تُجري تعديلًا على فستانها حتى تظهر بإطلالة محتشمة في السعودية

ظهرت النجمة اللبنانيّة، نجوى كرم، في حفلها الذي أحيته أمس الأحد، في مدينة أبها بالسّعوديّة بالمملكة العربيّة السّعوديّة، بإطلالة وُصفتْ بالمتميّزة، حيث شهد الحفل، حضور حشد جماهيريّ كبير، وسط أجواء مشتعلة، حتى إنّها من فرحة تواجدها في السّعوديّة قالت: "حدا يجي يقرصني عشان أصدق إني في السعودية".

إطلالة نجوى كرم، كانت جذّابة، وجاءت من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، فارتدت "شمس الغنية اللبنانية" فستانًا طويلاً بكمّين طويلين، بتوقيع المصمّم، رامي القاضي، تميّز بالقماش المزيّن بحبّات الترتر الفضيّ، فيما اتّسم الجزء السّفليّ من الفستان باللّون الفوشيا.

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وما لا يعرفه البعض، أنّ نجوى كرم، أجرت تعديلًا خاصًا بها على الفستان، كي تظهر إطلالتها محتشمة، وتناسب عادات وتقاليد المملكة، فالتصميم الأصليّ للفستان، به فتحة جانبيّة "عارية"، في منطقة الكتف، ولكنْ، جاء ارتداء نجوى للفستان بتصميم آخر، أغلق هذه الفتحة.

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وما أكّد هذا، هو ارتداء إحدى الفنانات في هوليوود نفس الفستان، خلال حضورها إحدى الفعّاليّات الفنيّة، وظهرت خلالها بالتّصميم الأصليّ للفستان.

وتزيّنت ابنة الكرم، كما يطلق عليها جمهورها، بمجوهرات من توقيع "Gerard"، واعتمدت تسريحة شعر بأنامل المصمّم "Azar Dany"، ونفذّت خبيرة التّجميل "Wassim Mogabgab" المكياج، الذي أظهرها بشكل متميّز، أبرز جمال ملامحها، حيث استطاعت نجوى كرم، أنْ تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعد حفلها بالسّعوديّة، حتى إنّها تصدّرت محرّك البحث الشّهير "غوغل".

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