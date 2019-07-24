الجينز في صيف 2019.. أبيض وبأرجل واسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفادت مجلة "Elle" الألمانية بأن الجينز يطل في صيف 2019 بأرجل واسعة (Wide Leg Jeans) ليمنح المرأة تهوية جيدة وإحساسا بالراحة، كما أنه يكتسي باللون الأبيض أو الكريمي ليشيع أجواء صيفية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الأبيض ذا الأرجل الواسعة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال متحررة من خلال تنسيقه مع تانك توب أو قميص أكبر من المقاس "Oversized".

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيق الجينز مع توب من الساتان.