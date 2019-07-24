اشتراطات هامة لتركيب حوض الاستحمام المستقل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يضفي حوض الاستحمام المستقل على الحمام لمسة عصرية تعكس التفرد والتميز، غير أن تركيبه يتطلب بعض الاشتراطات.

وأوضح تيلو دراير، من الرابطة الألمانية لشركات الأدوات الصحية، أن حوض الاستحمام المستقل يحتاج إلى حمام لا تقل مساحته عن 6 إلى 8 متر مربع، غير أنه في هذه الحالة سيتم تركيبه بالقرب من الحائط.

لذا فمن الأفضل ألا تقل مساحة الحمام عن 10 متر مربع بحيث يمكن تركيب حوض الاستحمام المستقل في المنتصف، كي يكون محطا للأنظار.

وأضاف دراير أن تركيب حوض الاستحمام المستقل في وضعية قُطرية يُزيد من تأثيره الجذاب وطابعه المتفرد، مشيرا إلى أن تركيب الحوض غالبا ما يحتاج إلى منصة من أجل التوصيلات.