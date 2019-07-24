هكذا تجعل المنزل آمنا لمرضى ألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن المنزل ينطوي على العديد من مصادر الخطورة بالنسبة لمرضى ألزهايمر، مشددة على ضرورة اتخاذ بعض التدابير المهمة لحماية المرضى من هذه المخاطر.
وأوضحت المجلة المعنية بكبار السن أنه ينبغي إبعاد الأغراض الحادة كالسكين والمقص عن متناول يد المرضى، كما ينبغي أن يكون المنزل خاليا من العقبات، التي قد تتسبب في السقوط مثل الأسلاك الكهربائية وحواف السجاد.
ويمكن أيضا زيادة الأمان في المنزل من خلال العلامات، كاستخدام شريط لاصق أصفر اللون لإبراز درجات السلم، بالإضافة إلى تركيب مقبض يد.
ومن التدابير المهمة أيضا لزيادة الأمان في المنزل الإشارة في الحمام والمطبخ إلى أن الماء الساخن ينساب من الصنبور المميز باللون الأحمر.
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