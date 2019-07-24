"متبقيش حماة وما تصطاديش الأخطاء".. نصائح لتعامل الأمهات مع عريس بناتهن

يصعب على بعض الأمهات تقبل فكرة زواج ابنتهن خاصة لو كانت الوحيدة، وتعتبر لحظة ارتداء ابنتها الثوب الأبيض من أصعب اللحظات، ولا شك أن معظم الأمهات يحملن تلك الأمنيات بنية صادقة، ولكن هناك أساليب لتعامل الأم مع عريس ابنتها وأسرته إذا اقتنع الأهل والفتاة أنه المناسب لها، قدمت الدكتورة أمنية طارق، استشاري العلاقات الأسرية، مجموعة من النصائح للأمهات منها كما ذكرتها لـ "هُن".

- على الآباء بشكل عام تقبل فكرة زواج بناتهم، ومحاولة تذليل الصعوبات إذا اتضح أن الشاب هو العريس المناسب.

- يجب على الأم عدم ممارسة دور الحماة والتعامل مع الشاب الذي تقدم لخطبة ابنتها معاملة الابن، وتجنب ممارسة الضغوط عليه قدر الإمكان.

- عند زيارة الشاب أسرة الفتاة في منزلها يجب أن يكون المنزل نظيفا ومنظما ومعطرًا.

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- أهمية التزام الأهل والفتاة بالبساطة في الملابس والابتعاد عن "البهرجة".

- يجب أن يبتعد أهل العروس عن التكلف والتفاخر والتعامل مع العريس وأسرته ببساطة.

- على الأمهات عدم تصيد الأخطاء للعريس.

- يفضل في جلسة التعارف الأولى التعامل ببساطة وأن تقوم كل أسرة بفتح موضوعات للحديث لتقلل من القلق والتوتر.

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