أعراض تأثير البنج

من منا غير معرض لإجراء جراحة يتوجب معها تعاطي مخدر سواء موضعي او مخدر نصفي أو حتى كامل.

موقع health.com عرض بعض الأعراض الجانبية التى من الممكن أن يشعر بها اي شخص خلال أو بعد التخدير.

الاعراض الجانبية

يمكن أن يحدث للمريض حالة من الشعور بالغثيان أو التقيء المستمر وذلك نظرا اخطلات الأدوية، في الجسم دون تناول اي طعام.

يؤدي البنج أحيانا الى الاصابه بالحكه المستمرة حتى تخلص الجسم من أثار البنج.

يؤدي البنج الى الشعور بالاسترخارء لفتره، ما يؤدي الا الم فى العضلات لعدم القدرة على التحكم في الجسم.

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يصاب البعض بالصداع لفترة بعد اجراء العملية.

الم شديد في المكان الذي اخذ فيه الحقنة سواء في الظهر او الذراع.

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