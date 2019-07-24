"الإفتاء" توضح حكم نفقة الجد على أولاد البنت كـ"زكاة" عن ماله

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا بشأن إنفاق زكاة المال على أفراد العائلة، والتي تعد من أبرز التساؤلات الفقهية التي تشغل بال الأسر المسلمة.
وجاء نص السؤال: "رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم.. هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟".
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وأجابت "الإفتاء"، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه يجوز شرعا أن يعول الجدل أولاد بنته "أحفاده" الفقراء، خلال سن التعليم، وأن ينفق الأموال عليهم بنية الزكاة.
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وأضافت الدار المصرية: "يجوز قيام الجد بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا".
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