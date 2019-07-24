طريقة عمل بلح البحر

بلح البحر من الأكلات التى يعشقها الكثيرون وخاصا من عشاق "الاذأذه" فنقدم طريقة عمله في المنزل بطريقة سهله وسريعة. المكونات بلح بحر 2 بصلة كبيرة الحجم 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم فنجان كرفس أخضر ملح، فلفل أسود، كمون "حسب الرغبة" ملعقة صغيرة جنزبيل طازج Advertisements ورق لورا، وحبهان "حسب الرغبة" طريقة العمل ينقع بلح البحر في ماء به ملح وخل وذلك لمدة نصف ساعة على الأقل. يقطع البصل حلقات ويمزج مع الثوم والكرفس ثم يتبل بالملح، والفلفل الأسود والكمون والبهارات والجنزبيل. يضاف المزيج السابق على بلح البحر ويترك لمدة 10 دقائق في الثلاجه. في إناء عميق يوضع بلح البحر ويغطى جيدا، ويقلب بهدوء. يترك بلح البحر على نار هادئة حتى التأكد من أن كل الحبات "فتحت"، ثم يقدم بجانب وجبة السمك المفضلة. ​

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