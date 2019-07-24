- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
"كروكيت البطاطس بالجبنة" من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير "كروكيت البطاطس بالجبنة" على طريقة سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة CBC طريقة "صحية":-
المقادير
نصف كيلو بطاطس
ملح
فلفل ألوان
بقسماط
بيض
زيت
نصف كوب جبنة بارميزان
بقدونس مفروم
ورق زبدة
طريقة التحضير
- سلق البطاطس في الماء ثم هرسها.
- إضافة بيضة وملح وفلفل والجبن، ثم تقطيعها على هيئة كرات.
- وضع الكرات داخل خليط من البقسماط والملح والفلفل مع الزيت والجبنة.
- وضع الكرات في البيض وتغطيها بالبقسماط.
- وضع كرات البطاطس في صينية بها ورق زبدة، وإدخالها الفرن على 200 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.