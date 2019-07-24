طريقة عمل كروكيت البطاطس بالجبنة

"كروكيت البطاطس بالجبنة" من الأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير "كروكيت البطاطس بالجبنة" على طريقة سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة CBC طريقة "صحية":-

المقادير

نصف كيلو بطاطس

ملح

فلفل ألوان

بقسماط

بيض

زيت

نصف كوب جبنة بارميزان

بقدونس مفروم

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ورق زبدة

طريقة التحضير

- سلق البطاطس في الماء ثم هرسها.

- إضافة بيضة وملح وفلفل والجبن، ثم تقطيعها على هيئة كرات.

- وضع الكرات داخل خليط من البقسماط والملح والفلفل مع الزيت والجبنة.

- وضع الكرات في البيض وتغطيها بالبقسماط.

- وضع كرات البطاطس في صينية بها ورق زبدة، وإدخالها الفرن على 200 درجة.

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