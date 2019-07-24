في العاصفة الرعدية.. هل يمكنك الشعور بها في ركبتيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بعض الأشخاص، ولا سيما كبار السن، يمكنهم الشعور باقتراب عاصفة رعدية صيفية في مفاصلهم أو على الأقل يقولون إنه بوسعهم ذلك. ولكن هل هذا صحيح؟

يقول الدكتور مارتن رينيو، اخصائي تقويم العظام، بأنه لا يوجد دليل علمي على أن هذا ممكن. ومع ذلك، فإن التغيرات في الطقس يمكن أن تتسبب في آلام المفاصل وتجعلها متيبسة. يمكن أن يكون هذا ناجما عن انخفاض الضغط الجوي عند اقتراب جبهة طقس سيئء، وهو ما يتسبب في تمدد أنسجة الجسم، مما يضغط على المفاصل، مسببا ألما .

وبينما يكون هذا الألم خفيفا لدى الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، فإن التغيرات في الطقس –ولا سيما عندما يحل البرد والأمطار – يمكن أن تثير نوبات من الألم الحاد لدى بعض مرضى هشاشة العظام.

ومع ذلك يحذر رينيو من أنه من الخطأ اللجوء لإراحة للمفاصل التي تعاني من الألم. ويقول إنه بشكل خاص في مثل هذه الأوقات، فإن التمارين الرياضية مهمة لتنشيط الدورة الدموية وتوفير العناصر الغذائية الضرورية للغضاريف المتدهورة في المفاصل المتضررة.