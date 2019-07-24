تعد آلام الرقبة من أكثر الآلام التي تؤثر على معظم الأشخاص، والتي تعتبر من أعراض الأنفلونزا. وتعتبر الرقبة عضواً أساسيّاً وحسّاساً في تكوين الجهاز العظمي في الجسم، فهي تقوم بالعديد من الوظائف المهمّة، وأي إصابة تتعرَض لها الرَقبة قد تؤثِّر سلباً على كامل الجسم. ونقدم لك أعراض آلام الرقبة، بحسب"مايو كلينيك". -آلامٌ في الظهر. - ألم في الكتف. - ضعفٌ وإجهادٌ في العضلات. - الصداع وخاصة في الجزء الخلفيّ من الرأس. - ألم أو خدلان ووخز في إحدى الذراعين. - تصلّبٌ في العمود الفقري وانحناءه. Advertisements - تأرجح الرأس بشكل لاإراديّ، وحدوث تقلّصات وتشنّجات لاإرادية في عضلات الوجه. - عدم القدرة على تلامس منطقة الذهن إلى الصدر. - حرقان في منطقه الرقبة والكتف والذرع. - اضطرابات الأمعاء والمثانة. - الترجيع المستمر والحمى. ​

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