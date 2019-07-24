طريقة عمل ديك رومي بالخضار في الفرن

بوصفة بيتي وبسيطة تتمكني من تحضير الديك الرومي في المنزل، نقدم لكٍ اليوم طريقة عمل الديك الرومي بالخضار في الفرن، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا". طريقة التحضير صدر ديك رومى. بصل "حلقات". بطاطس "مكعبات وسط". 4 جزر. 4 كوسة. 1 كوب بسلة. 4 اعواد روزماري. 4 فصوص ثوم مفروم. ليمون "حلقات". لتتبيلة الصدر الرومي مياه بصل بصل مبشور 3 ملعقة كبيرة ليمون. معلقة صغيرة بابريكا. Advertisements رشة جوزة الطيب. 1 ملعقة كبيرة باربكيو صوص. طريقة تحضير الديك الرومي بالخضار لعمل التتبيلة يخلط البصل المبشور مع ماء البصل وعصير الليمون وبابريكا وجوزة الطيب وباربكيو صوص. يتبل الصدر الرومي بالتتبيلة يوضع بقية التتبيلة على الخضار الجزر والكوسا والبطاطس والبصل والبسلة مع الثوم المفروم والروزماري. يوضع الصدر مع الخضار في صينية وتغطى بورق الالمونيوم وتدخل فرن ساخن حتى تنضج. ​

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