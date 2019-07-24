مبروك عطية: ولي الأمر الذي يجبر القاصر على الزواج وجوده والعدم سواء

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن ولي الأمر الذي يجبر فتاة عمرها 13 عاما على الزواج وجوده وعدمه سواء.

وأضاف عطية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أنه في حالة حدوث هذا الأمر فإن الشرع يقول "بلغي عن أبوكي، والحقيني يا حكومة".

وتابع أنه شرعا وجب على الحكومة أن تنقذها من أبيها المختل، "ولي لا كالولي، فهي يتيمة حكما".

​