قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن ولي الأمر الذي يجبر فتاة عمرها 13 عاما على الزواج وجوده وعدمه سواء.
وأضاف عطية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أنه في حالة حدوث هذا الأمر فإن الشرع يقول "بلغي عن أبوكي، والحقيني يا حكومة".
وتابع أنه شرعا وجب على الحكومة أن تنقذها من أبيها المختل، "ولي لا كالولي، فهي يتيمة حكما".
كانت هذه تفاصيل خبر مبروك عطية: ولي الأمر الذي يجبر القاصر على الزواج وجوده والعدم سواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.