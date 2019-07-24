فيديو.. مبروك عطية يحكي عن رجل يتزوج كل 4 أشهر: "ما عندوش بيت ولا شغل"

حكى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن رجل يتزوج كل 4 أشهر دون امتلاكه أي عمل أو مسكن.
وأضاف عطية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر": "بيروح يجيب البنت ويشغلها بوابة في عمارة وتمسح السلالم ويسكنها في أوضه في نفس العمارة، ويروح يجيب واحدة تانية ويحطها في عمارة تانية".
وتابع: "رغم كل ده إلا أنه في قمة السعادة وبيجيبوا عيال ويشحتوا عليهم".
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