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مبروك عطية عن حق الرجل في الزواج من 4 نساء: "كسر حقه"

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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن التعدد مباح ولكنه ليس حقا للزوج.

وأضاف عطية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر": "انعدام العدل في حال تعدد الزواج ليس شرطا لصحته، لكن الزوج في جهنم".

وتابع: "سلوكيات الناس خلت العلم يتوارى، وكل واحد بقى شغال بمزاجه".

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وأكد أن رضا الزوجة ليس له أي قيمة إذا رغب زوجها في الزواج عليها، و"لو متضايقة تمشي وتسيبه، واللي ييجي ويقولي الراجل من حقه 4 أقوله كسر حقك وحق اللي ربوك".

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