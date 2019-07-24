قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن التعدد مباح ولكنه ليس حقا للزوج.
وأضاف عطية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر": "انعدام العدل في حال تعدد الزواج ليس شرطا لصحته، لكن الزوج في جهنم".
وتابع: "سلوكيات الناس خلت العلم يتوارى، وكل واحد بقى شغال بمزاجه".
وأكد أن رضا الزوجة ليس له أي قيمة إذا رغب زوجها في الزواج عليها، و"لو متضايقة تمشي وتسيبه، واللي ييجي ويقولي الراجل من حقه 4 أقوله كسر حقك وحق اللي ربوك".
كانت هذه تفاصيل خبر مبروك عطية عن حق الرجل في الزواج من 4 نساء: "كسر حقه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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