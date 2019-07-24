مبروك عطية: تعدد الزوجات حرام في حال لم يستطع الزوج الإنفاق على "الأولى"

قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن تعدد الزوجات يكون حراما في حالة لم يستطع الزوج الإنفاق على زوجته الأولى.

وأضاف عطية، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، أن الزواج في الأصل يكون بالنسبة إلى المقتدر على الإنفاق على الزوجة الأولى أو الذي لا يأمن الفتنة.

وتابع أن الزواج مُحرَّم أيضا في حال الزوجة الأولى إذا كان عاجزا عن الإنفاق، مشيرا إلى أن أبو حنيفة قال: "من لم يكن كفئا للعدل مع واحدة فلا يتزوج أصلا".

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