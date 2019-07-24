مقعد الطفل في السيارة يحميه من مخاطر الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

شددت ديكرا للفحص الفني على ضرورة استخدام مقعد الطفل عند اصطحاب طفل في السيارة، خاصة إذا كان عمره أقل من 12 عاما أو إذا كان طوله أقل من 150 سم.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن عدم تأمين الطفل بواسطة حزام أمان في مقعد خاص به يهدد حياته للخطر في حال وقوع حادث أثناء القيادة بسرعة 50 كلم/س.

وفي حال تركيب مقعد الطفل بشكل غير سليم أو في حال ربط حزام الأمان بشكل غير مشدود، فقد يتعرض الطفل عند وقوع حادث لإصابات بالغة وأضرار مستديمة، خاصة في الفقرات العنقية.