فيديو.. تامر حبيب يحتفل بيوم ميلاد منة شلبي: "يا شمس قلبي وضله"

على نغمات أغنية "سيدي وصالك"، للفنانة أنغام، احتفل السيناريست تامر حبيب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، بيوم ميلاد الفنانة منة شلبي، الـ37، من خلال مقطع فيديو مجمع للصور التي تجمع بينهما وعدد من نجوم الفن وأصدقائهم القربين.

وأرفق حبيب، تعليقًا على الفيديو قائلًا: "يا شمس قلبي وضله، يا حب العمر كله، كل ثانية و انتي بهجة العمر".

وتجمع علاقة صداقة كبيرة بين حبيب ومنة، إذ يقول إنّه يعتبرها بمثابة صديقه وليست صديقته، وأوضح خلال لقائه في برنامج"السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية"dmc"، أنّها كثيراً ما وقفت بجانبه في مواقف لم يتخيلها منها.

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وأضاف أنه ذات مرة حدثت بينهما مشكلة وتأثر الاثنان بعدم الحديث بينهما، "أنا كنت متأثر إنها مكنتش موجودة في حياتي في الفترة دي، أنا سرطان وهي أسد، وهي وحيدة وأنا وحيد، وهي أمها اسمها زينب وأنا أمي اسمها زينب، وطباعنا واحدة".

وتعاون تامر حبيب ومنة شلبي مرتين حيث كان التعاون الأول في فيلم "عن العشق والهوى"، خلال عام 2006، والتعاون الثاني في فيلم "أهل العيب" هو ثان عمل فني يجمع بينهما.

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