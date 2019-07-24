"نورهان" تطلب الخلع: "بيصحيني من النوم على فرقعة البلالين"

"بيحط بلونة بين إيديا وأنا نايمة ويفرقعها بدبوس، كل يوم أصحى من النوم مخضوضة وخايفة، أعصابي تعبت".. بهذه الكلمات بدأت "نورهان.ت" صاحبة الـ27 عاما، تفاصيل طلبها الخلع من زوجها، فلم يمض سوى 9 أشهر من زواجهما، حتى أقامت نورهان دعوى الخلع بمحكمة الأسرة في التجمع الخامس، ضد زوجها لعدم قدرتها على تحمل سلوكياته الغريبة.

وتقول نورهان لـ "هن": كنت على معرفة شخصية به قبل الزواج وكان شخص طبيعي، وبعد الزواج بدأت ألاحظ تصرفاته الغريبة، طول اليوم يخوفني بأي وسيلة ويضحك ضحك هستيري لحد ما بدأت أخاف منه، في الأول كنت فكراه بيهزر، ولكن الأمور زادت عن حدها، كان معيشني في أفلام رعب، كلمت مامته وحكتلها اللي بيعمله، كان ردها عليا أنه بيهزر ومتكبريش الدور وعيشي حياتك خليكي "فرفوشة"، اتكلمت معاه كتير ولكن من غير فائدة، قالي أنا بهزر معاكي وبحب أشوفك وانتي خايفة، في الأول كنت بعدي وبعد كدا أعصابي تعبت ومبقتش قادرة أعيش معاه.

تركت بيتها وعادت إلي منزل والدها فهددها بالطلاق، توضح نورهان: "سيبت البيت ورجعت على بيت بابا، كلمني في التليفون وهددني بالطلاق وكان عصبي جدا، قولتله طلقني، سحب بعدها ناعم وقال مقدرش أعيش من غيرك، وجه صالحني ووعدني مش هيهزر كدا تاني، ورجعت معاه، ومتغيرش حاجة بل بالعكس زاد أكتر بعدها بحاولي 3 أيام، حطلي شاور في الأرض جمب السرير ووقعت إيدي اتكسرت، سبتله البيت وقررت إن أنا مستحيل أعيش معاه تاني، وطلبت منه الطلاق كتير بس هو رفض فلجأت للخلع".

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