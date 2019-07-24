يعتبر السمك من المأكولات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، فهو من المأكولات البحرية المشهورة في الوطن العربي، وتتفنن ربات البيوت في إعداد الأرز كلُ بطريقتها الخاصة فالأغلبية يلجأن لعمل الأرز الأبيض أو البنى بجانب السمك.

ويقدم هُن لكِ طريقة عمل أرز السمك، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير

كوبان من الأرز المغسول والمنقوع في الماء.

الفلفل مقطع على شكل مربعات صغيرة الحجم.

طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

بصلة صغيرة مفرومة بشكل ناعم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

3ملاعق من الزيت.

كوب ونصف من الماء.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء على النار الزيت، ومن ثم نضيف البصل، ونقلبه بشكل جيد حتى يصبح لونه مائلاً إلى الذهبي.

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- نضيف الطماطم، وصلصة الطماطم، والفلفل، مع الاستمرار في التقليب.

- نضيف الأرز ونقلبه بشكل جيد، ومن ثم نضيف البهارات، ونقلبه بشكل جيد، بعد ذلك نضع الأرز، ومن ثم نغطي القدر، ونتركه حتى يتشرب الأرز كافة الماء.

- نخفض درجة الحرارة، وعندما يستوي نرفعه عن النار.

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