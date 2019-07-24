الامارات | 3 نصائح لكبار السن في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح لكبار السن في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل ارتفاع درجات الحرارة، خلال فصل الصيف، مشكلة كبيرة لكبار السن بصفة خاصة. ويمكن لكبار السن مواجهة مشكلات الصيف بشرب الماء على نحو كافٍ، وتناول الطعام الصحي الطازج، والحماية من أشعة الشمس.

وقالت كريستينا سوفينسكي، من الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن، إن فصل الصيف قد يشكل خطورة شديدة على كبار السن، وذلك بسبب قلة شرب السوائل، نظراً لتراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر. وتتمثل العلامات الأولى لنقص السوائل في: الصداع، وضعف التركيز، والتشوش الذهني.

الماء

وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية، تيريزا شتاخلشايد، أنه ينبغي على كبار السن شرب 1.2 لتر من الماء على الأقل يومياً، مشيرة إلى أن هذه الكمية يمكن أن تزيد بعض الشيء أيضاً في الصيف، كما أنها تختلف أيضاً باختلاف النشاط البدني، وهناك حالات لا يجوز فيها شرب الماء بكثرة، مثل تلفيات الكلى وقصور القلب.

لذا تنصح شتاخلشايد كبار السن بشرب الماء، وفقاً لخطة موضوعة، وليس بناء على الشعور بالعطش؛ فعلى سبيل المثال يمكن ملء كمية الماء المناسبة في الصباح، ووضعها في مكان مرئي وملحوظ، أو الالتزام بشرب كوب من الماء مع كل وجبة.

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بدورها، أشارت طبيبة الأسرة الألمانية، إنجريد دينشل، إلى أن الماء يعد المشروب الأفضل لحصول الجسم على السوائل اللازمة لعملياته الوظيفية، لكن يمكن أيضاً إضافة بعض النكهات للماء حتى لا يشعر المرء بالملل، وذلك بإضافة بعض النعناع أو شرائح البرتقال أو الزنجبيل. ويمكن إضافة العصير للماء بنسبة الثلث عصيراً والثلثين ماء، وبذلك يستعيد الجسم الإلكتروليت، الذي فقده مع العرق.

الحماية من الشمس

وحذرت دينشل كبار السن من الخروج صباحاً أو حتى آخر النهار دون حماية من الشمس؛ فإلى جانب غطاء الرأس ينبغي استعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية SPF، لا يقل عن 30.

الطعام الصحي

ويعتبر الطعام الصحي هو الأنسب لفصل الصيف؛ حيث ينبغي الإكثار من الخضراوات والفواكه، التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، مع مراعاة تناول الخضراوات والفواكه طازجة وبسرعة قبل أن تفسد، لتجنب المشكلات الصحية مثل الإسهال، والذي يمثل مشكلة كبيرة لكبار السن في الصيف بصفة خاصة. وأشارت سوفينسكي إلى أن الصيف له جوانب إيجابية أيضاً، حيث إن ضوء الشمس يعالج الاكتئاب على سبيل المثال، كما أن التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين «D» المهم لصحة العظام.

• الصيف له جوانب إيجابية كثيرة، حيث إن ضوء الشمس يعالج الاكتئاب، كما أن التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين «D»، المهم لصحة العظام.