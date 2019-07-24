الامارات | أفراح الكعبي والشرياني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال، الذي أقامه الإعلامي علي سعيد راشد الكعبي، بمناسبة زفاف نجله فيصل إلى كريمة عمير علي عمير الشرياني، كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الخبيصي في مدينة العين الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل، وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين. تضمن الحفل مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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