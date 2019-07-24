الامارات | نقوش «الزيبرا» تزيِّن بلوزات الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن نقوش «الزيبرا» تزيِّن بلوزات الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزين نقوش الزيبرا موضة البلوزات في صيف 2019؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية، مثل H & M وMarni وGanni وMSGM وRixo London. وأوضح خبير الموضة الألماني، أندرياس روزه، أن البلوزة المزدانة بنقوش الزيبرا تمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة، تعكس جرأتها، وتفرد أسلوبها وثقتها بنفسها. وأضاف روزه أن البلوزة ذات نقوش الزيبرا تأتي غالباً بألوان مطفأة؛ لذا فهي تتناغم مع الأسود أو البني، مشيراً إلى إمكانية تخفيف الطابع الحاد للبلوزة، من خلال تنسيقها مع تنورة من الساتان أو سروال «بالازو» ذي الأرجل الواسعة للغاية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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