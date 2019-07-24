الامارات | شبكة الأولى الإذاعية شريك إعلامي في «الذيد للرطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة الأولى الإذاعية شريك إعلامي في «الذيد للرطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في تقديم الدعم لأشهر المهرجانات والفعاليات المحلية في الدولة. وأعلنت شبكة الأولى الإذاعية عن تقديم الشراكة الإعلامية لمهرجان الذيد للرطب 2019 في دورته الرابعة، الذي ينطلق بتاريخ 24 وإلى 27 يوليو الجاري. وأفادت مدير إدارة شبكة الأولى الإذاعية، نتالي أواديسيان، بأن مهرجان الذيد للرطب، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يعد وجهة مهمة تعزز مكانة الذيد التاريخية، وملتقى يسهم في الحركة التجارية والسياحية للمنطقة، وجاء في وقته ليحتفي بحصاد المجتمعات المحلية، ومهرجاناً ثقافياً تراثياً يعرض أنواع الرطب والمزاينة وسبل الاستدامة الزراعية للنخيل، ويشرك زائريه في المسابقات التراثية التي زاد عددها هذه الدورة.

وستبث إذاعة الأولى، التابعة لشبكة الأولى الإذاعية، من مهرجان الذيد للرطب 2019، برنامجها الشهير «حياك في بلادي»، مع المقدم خليفة الفلاسي، والمقدمة شيرينه سالم، يومياً من السادسة إلى الثامنة مساء (الأربعاء إلى الجمعة)، ومن الرابعة إلى السادسة مساء (يوم السبت).