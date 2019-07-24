الامارات | أفراح الشحي والبلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشحي والبلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله علي عبيد الشحي حفل استقبال وعشاء، بمناسبة زفافه إلى كريمة إبراهيم مؤنس البلوشي. حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في مدينة العين، عدد من الشخصيات، والمسؤولين، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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