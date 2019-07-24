الامارات | تراث الإمارات البحري في «ليوا للرطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن تراث الإمارات البحري في «ليوا للرطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل نادي تراث الإمارات المشاركة في الدورة الـ15 من مهرجان ليوا للرطب، وجذب الجناح أنظار الزوار والسياح من مختلف الأعمار، الذين توافدوا عليه للتعرف إلى أقسامه المختلفة، وما يقدمه من عرض للتراث الإماراتي ومكوناته، حيث يبرز ركن القرية التراثية تفاصيل التراث البحري للدولة وثراءه، من خلال التعريف بالغوص وأدواته وأماكنه، والأدوات المستخدمة في استخراج اللؤلؤ وتجارته، وأنواع المحار، حيث استمرت الورش الحية يومياً في جناح النادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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