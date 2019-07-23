أبرز المترشحات لمسابقة ملكة جمال مصر 2019

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اختارت لجنة مسابقة Miss Egypt - بنت مصر، مجموعة من الفتيات لتمثيل المسابقة، التي انطلقت فاعلياتها منذ أيام، بمشاركة العديد من المتسابقات.
ووقع الاختيار على 26 فتاة، وهن: "نوران طارق، نور ياسر، روان أيوب، ياسمين ابراهيم، منار أحمد، ميرا صابر، سلمى سمير، بسمة داود، مافي عيد، آية زهران، مريم العقدة، سناء حسام، نوران أيمن، أمنية السويسي، منيرة محمد، ألاء عاطف، نانسي مجدي، لميس وليد، فيرينا عاطف، إنجي وليد، مهرة سامي، روان الحسيني، فاطمة وليد، شمس أسامة، آية نبيل.
يذكر أن جميع المتسابقات، خضعن لتجارب الأداء، يومي 13, 14 يوليو، بإحدى فنادق القاهرة الكُبرى، أمام لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة، أمال رزق رئيسة المسابقة، وبحضور الفنانة هنادي مهنى، والفنان فراس سعيد، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وريم رأفت ملكة جمال مصر 2018، أيسل خالد ملكة جمال آسيا والمحيط الهادي 2017، حتى تم اخيار 26 من بينهن، ليتنافسن على اللقب في النهاية.
ومن المقرر أن تخضع المتسابقات اللاتي وقعن عليهن الأختيار، لعديد من الاختبارات، والتصفيات، قبل اختيار صاحبة اللقب، خلال الحفل النهائي للمسابقة، المقرر اقامته ببداية أغسطس المقبل بمسرح فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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