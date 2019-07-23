زوجة لاعب الزمالك تهاجم النادي: "مبياخدش فرصته"

"حميد مبياخدش فرصة عشان يحقق رغبات جمهور الزمالك".. بهذه الكلمات وجهت أميمة جبران، زوجة لاعب الزمالك، والمنتخب المغربي، حميد أحداد، انتقاد غير مباشر للإدارة بسبب عدم اختيار زوجها، للعب أساسيًا مع الفريق.

خلال ردها على سؤال أحد متابعيها، عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه أحد المتابعون سؤال للأخيرة تضمن الآتي: "حميد سجل هدف كان سبب في تتويج الزمالك في الكونفدرالية، ليه متوهجش ولم يسجل ويحقق رغبات جماهير الزمالك".

لترد أميمة: "ليه هو أخد فرصة عشان يحقق رغبات الجمهور، لو أخد ربع فرصة المهاجمين، كنت هتشوف حميد تاني".

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يذكر أن حميد احتفل بزواجه من أميمة مؤخرًا، وتألق الثنائي في بداية حفل الزفاف بارتداء الملابس المغربية، التراثية، حيث ارتدت العروس قفطانا باللون الأخضر، وظهر الأخير، بعباءة بنفس اللون أيضًا.

كما ظهرت "أميمة" فيما بعد بقفطان العروس الأبيض، المُزين بالتطريزات الذهبية، مع طرحة زفاف شفافة، وتاج لامع، بينما ارتدى "أحداد" بدلة سوداء أنيقة.

وحرص نجم النادي الأهلي، والمحترف المغربي، وليد أزارو على حضور الحفل، مرتديا بدلة "كاروهات" فاتحة اللون.

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