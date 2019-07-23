مناسبة للدايت.. تعرف على فوائد "الطماطم الشيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تختلف الطماطم "الشيري" عن العادية في الحجم ويطلق عليها اسم الطماطم الكريزية نظرًا لأنها تشبه حبة الكريز، وقد تحمل نفس فوائد الطماطم العادية، لكنها تتفوق عليها في كونها منخفضة السعرات الحرارية، وبها عدد من المعادن المختلفة.. التقرير التالي يستعرض أبرز فوائد الطماطم الشيري. لمعرفة فوائد الطماطم الشيري، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

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