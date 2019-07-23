تُخلصك من السموم.. 7 نصائح للاستمتاع بصيف صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان:
يصاب جسم الإنسان بالعديد من السموم والمركبات الكيميائية الضارة، خلال التفاعلات اليومية، ويمكن أن تؤثر تلك السموم سلبًا على الصحة.
ويؤكد أخصائيو التغذية العلاجية أنه يمكن التخلص من السموم الموجودة في الجسم، عبر خطوات بسيطة تتضمن تخليص الجسم من المركبات الكيميائية الضارة.
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