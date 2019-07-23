أعراض تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

يشعر البعض بأعراض الإصابة بمرض السكري وعند الفحص يتبين عدم وجود علامات على ذلك، وتأتي هذه الأعراض نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيشعر الشخص بالعطش الشديد، والتعب طوال الوقت، وهناك علامات لارتفاع نسبة السكر في الدم، كما ذكرها موقع "Authority Nutrition":

رؤية ضبابية

من علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم، الرؤية الضبابية، حيث أن مستوى الجلوكوز المرتفع يمكن أن يجعل عدسة العين تنتفخ، وبالتالي فإن التركيز على نقطة واحدة يكون أمرا صعبا، وإذا تركت دون علاج فإن عدم وضوح الرؤية الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر.

أعراض مرض السكري

التعب الدائم

يؤدى ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الشعور بالتعب الدائم والإرهاق.

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التبول المستمر

مع تزايد مستوى السكر في مجرى الدم، ستعمل الكليتين بشكل مفرط، من أجل تصفية السكر الزائد الذي لا يستخدمه الجسم للحصول على الطاقة.

العطش المتواصل

استمرار الحاجة إلى التبول يمكن أن يزيد أيضا من مستويات العطش، وعندما يقوم الشخص بالتبول في كثير من الأحيان، سيتم إفراز السوائل التي تأتي من الأنسجة جنبا إلى جنب مع الجلوكوز، ما يتسبب في جفاف الجسم بسرعة ويجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

الصداع المزمن

يؤدى ارتفاع السكر في الدم إلى الإصابة بالصداع، حيث يؤثر ارتفاع السكر على الهرمونات التي تلعب دورا في وظائف الدماغ.

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