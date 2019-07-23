بالفيديو.. رغم تجاهله لها.. سارة الطباخ تشير إلى محمد الشرنوبي خلال تكريمها

أعربت المنتجة سارة الطباخ عن سعادتها، خلال تسلمها جائزة أفضل منتجة في 2018، بمهرجان "ميما ميوزيك أورد"، الذي عقد مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى أول مناسبة رسمية تجمعها بخطيبها السابق الفنان محمد الشرنوبي، الفائز بجائزة أفضل مطرب في الشرق الأوسط للعام الحالي، عقب البيان الهجومي الذي أصدره ضدها، معلنا خلاله انفصالهما، دون أي احتكاك بينهما.

وصعدت "الطباخ" لتسلم الجائزة، بفستان قصير بلون فاتح ومزين بفصوص فضية لامعة، وسط تصفيق الحضور، إلا أن "الشرنوبي" التزم الصمت، ولم يتفاعل مع تكريمها، خلال جلوسه حول الطاولة المجاورة لمكان جلوس خطيبته السابقة.

وقالت سارة خلال التكريم، إنها فخورة بحصولها على جائزة أفضل منتجة عن شركتها، التي دشنت حديثا، مضيفا: "أنا بنت روتانا، واتعلمت كتير منها، ومن مطربين كبار زي عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، وكمان اتعلمت من محسن جابر وعائلة نصر محروس كلها".

وتابعت: "المرة دي بناخد جايزتين، الأولى لشركتي في الإنتاج، والتانية جايزة أفضل مطرب شاب، اللي فاز بيها مطرب الشركة"، فى إشارة إلى محمد الشرنوبي، دون ذكر اسمه.

لم يشر "الشرنوبي" إلى "الطباخ" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من تهنئته للمطربة أنغام على فوزها بجائزة أفضل مطربة في الشرق الأوسط، قائلا عبر خاصية "استوري": "جايزة أحسن مطربة في الدنيا".

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يشار إلى أن سارة الطباخ أعربت عن فخرها بفوزها بالجائزة منذ 6 أيام، وعلقت باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابها على "إنستجرام: "فخورة جدا بعلامة الإنتاج الخاصة بي earthproduction، التي سمحت لي بالفوز بجائزة أفضل منتجة لعام 2019"، متابعة: "شكرا لجميع أعضاء الفريق على كل جهودكم، الحمد الله".

وكان "الشرنوبي" أعلن في بيان له عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، انتهاء ارتباطه بسارة الطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما التي تسببت له في مشكلات أسرية -حسب قوله-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه، ولم تعلق "الطباخ" حتى الآن على بيان "الشرنوبي".

يأتي ذلك البيان، بعد إعلان سارة الطباخ في 13 يونيو الماضي عن خطبتها للشرنوبي، حسابها على "إنستجرام"، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض أفراد أسرتها، أطلّت فيه العروس بزي أحمر، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".

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