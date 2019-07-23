خبير يحذر: أضرار جديدة في البطاطس ذات النقاط الوردية والبقع الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث: تعتمد الكثير من الأسر على تناول البطاطس كوجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن يجب على الأمهات الحذر عند شرائها، لتوافر بعض الأنواع غير الصحية بالأسواق، التي تتسبب عند تناولها في الإصابة بالأمراض. لتتعرف علي اضرار البطاطس ذات بقع، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

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