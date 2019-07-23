محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: هل قمت بقياس ضغطك لمرتين متتاليتين وحصلت على نتيجة مخالفة؟.. بالطبع قد يكون هناك عطل في الجهاز، ولكن يقع البعض في ممارسات خاطئة تجعل فراءة الضغط غير منضبطة، مما تؤثر على الصحة العامة للشخص، خاصة إذا اعتمد على تلك القراءة وتناول جرعة من الدواء غير مناسبة له، لذلك ينصح الأطباء بقراءة الضغط أكثر من مرة للتأكد من سلامة النتيجة، ولتجنب الوقوع في قراءة خاطئة للضغط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض يجب اتباع بعض النصائح الضرورية. للتعرف علي اخطاء تصيب نتائج جهاز الضغط، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 أخطاء نرتكبها تؤثر على نتائج قياس الضغط.. تجنبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.