أفخم فساتين سهرة سوداء على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - الأسود هو ملك الألوان لأنه يوحي بالكثير من الأناقة والأنوثة، إضافة إلى أنه كلاسيكي لا يخرج من الموضة أبدًا، وبالرغم من ذلك نشاهد دور الأزياء العالمية في كل موسم تقدم أجمل التصميمات العصرية والفاخرة منه، ولا سيّما على فساتين السهرة، وطبعًا معظم النساء بمن فيهنّ النجمات، يفضلن اللون الأسود في الأزياء الرسمية، ومؤخرًا شاهدنا أفخم فساتين سهرة سوداء، وقد تألقت بها النجمات العربيات في مختلف المناسبات، إن كان على السجادة الحمراء أو على المسرح، وقد اخترنا بعض هذه الاطلالات لتستوحي منها في مناسباتكِ أنتِ أيضًا هذا الموسم.



سيرين عبد النور في فستان سهرة أسود من زهير مراد

سيرين عبد النور في فستان سهرة أسود من زهير مراد



تليق مختلف الألوان بـ سيرين عبد النور لأنّ بشرتها فاتحة وشعرها داكن، والأسود من ضمن هذه الألوان، وقد كان خيار سيرين في إحدى المناسبات الرسمية، حيث تألقت بفستان من تصميم “زهير مراد” Zuhair Murad بقصة ناعمة وعصرية، داخله قماش الشيفون المطرز بطريقة أنيقة، محدد الخصر وله شق طويل على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود، ومجوهرات ماسية فاخرة.



سلمى أبو ضيف في فستان سهرة أسود من علي يونس

سلمى أبو ضيف في فستان سهرة أسود من علي يونسي



سلمى أبو ضيف معروفة بخياراتها المميزة الخارجة عن المألوف، ولإحدى المناسبات الرسمية مؤخرًا، اختارت فستانًا بتصميم مبتكر من “علي يونس” Ali Younes باللون الأسود من دون أكمام، وتنورته كلوش متفاوتة الأطوال، وقد نسقت معه صندلًا شفافًا بكعب عالٍ، ومجوهرات ماسية من “شوميه” Chaumet.



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أصالة نصري في فستان سهرة أسود فاخر

أصالة نصري في فستان أسود بتصميم فاخر





لاحظنا ميل أصالة نصري للاطلالات الفاخرة مؤخرًا، مثل هذا اللوك الذي تألقت به في فستان سهرة باللون الأسود، الذي تخلله اللون الأزرق النيلي بطريقة ناعمة، قصته محافظة حيث إنّ ياقته عالية وأطرافه مزينة بالريش، وقد زينت الاطلالة ببعض المجوهرات الماسية الناعمة.



فساتين سهرة سوداء بتصميمات فاخرة اختارتها النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.