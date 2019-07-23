بدلات رسمية من مجموعات ربيع وصيف 2019 حسب شكل جسمك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - تشكيلة مميزة من البدلات الرسمية الخاصة بالسهرات والمناسبات تضمنتها مجموعات دور الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019. اليوم، نعرض لك أبرز الموديلات التي تضمن لك إطلالة راقية في مناسبتك القادمة، اختاري منها الأقرب الى ذوقك.



وقد شهدت منصات عروض ربيع وصيف 2019 صيحة جريئة تناسب السهرة والمتمثلة في البدلات المصممة بكتف واحد أو كم واحد، فتألقت بها عارضات بالمان Balmain وباميلا رولاند Pamella Roland وتميزت تلك التصاميم بالسترات الطويلة المطوية حول الجسم بطريقة الـ Wrap ما يجعل منها قطع مثالية لكل امرأة ترغب بإخفاء البطن.



بدلات بالطبعات اللامعة

بدلة بالطبعات اللامعة من Dolce & Gabbana



قدمت دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana باقة منوعة من بدلات السهرة التي تميزت بالطبعات اللامعة والياقات العريضة وزودت بعض الموديلات بصدرية قصيرة أشبه بالستايل الرجالي.



بدلات مصممة من خامات لامعة

بدلة فضية من Giorgio Armani



كانت البدلات المصممة من خامات لامعة نجمة عروض تودز Tod’s وجورجيو أرماني Giorgio Armani، وذلك الأخير قدم موديل مؤلف من جاكيت مزدوج الصدر Double breasted jaket وبنطال واسع بقصة رجالية لذا ننصح بإرتداؤه في حفلات العشاء المرتبطة بالعمل.



بدلات المونوكروم

بدلة كتف واحد من Balmain



حظيت البدلات المونوكروم بحضور لا يمكن تجاهله في مجموعات أسماء شهيرة مثل إرديم Erdem، بالمان Balmain وجيامباتيستا فالي Giambattista Valli والميزة الأساسية في التصاميم المذكورة هي الجرأة والتي تمثلت في بعض الأحيان بطبعات الشفاه التي نثرت على البدلة بالكامل.

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جيامباتيستا فالي Giambattista Valli

Giambattista Valli



تجنبي هذا الستايل فقط اذا كنتِ ممتلئة أو قصيرة القامة.

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