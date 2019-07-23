نجمات عالميات في زفاف نجل إيلي صعب...أسبوع موضة لبناني؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - تصدّر حفل زفاف إيلي جونيور، نجل المصمم العالمي إيلي صعب، وسائل الإعلام العربية ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن استمر لمدة 3 أيام منذ يوم الجمعة 19 وحتى الأحد 21 تموز / يوليو 2019.

وقد خطفت العروس الأنظار بجمالها وباطلالاتها الـ4، التي اختارتها جميعها من تصميم والد زوجها إيلي صعب، إلا أنها لم تكن الوحيدة التي تألقت بالحفل، بل فعلت ذلك الكثير من الضيفات اللواتي حضرن حفل الزفاف بكامل أناقتهنّ، من بينهنّ نجمات عربيات وعالميات، وعارضات الأزياء، والفاشينيستاز والبلوغرز، حتى بدا الحفل كمهرجان للاحتفال بالأزياء المحلية والعالمية، وكأنه أسبوع موضة لبناني.

وبعد أن عرضنا لكِ العديد من اطلالات النجمات العرب في الحفل، شاهدوا اليوم العديد من اطلالات النجمات في حفل الزفاف، حيث كان اللون الأحمر الحاضر الأكبر بينهن.

نجمات عالميات وُجِدن في حفل زفاف نجل إيلي صعب



Sara Sampaio

Sara Sampaio



تألقت Sara Sampaio بفستان باللون الأحمر، يتميز بشقّ الساق العالي الذي أضفى جاذبية على الاطلالة.



Toni Garrn

Toni Garrn بفستان باللون الأحمر



وكذلك اختارت عارضة الأزياء الألمانية Toni Garrn اللون الأحمر، حيث ارتدت فستان "أوف شولدر" عصريًّا من تصميمم إيلي صعب.

وكذلك ارتدت في الحفل الثاني فستانًا باللونين الأخضر والأسود يتوسطه حزام، أيضًا من تصميم إيلي صعب.



Caroline Daur

Caroline Daur بفستان باللون الأحمر



على خطى ما سلف، تألقت Caroline Daur أيضًا بفستان عصري أوف شولدر باللون الأحمر، يتميز بفتحة طويلة.

وكانت قد تألقت في الحفل الذي سبق حفل الزفاف، باطلالة مميزة باللون الأسود، مع حزام باللون الأحمر في الوسط.



Bianca Brandolini

Bianca Brandolini بفستان باللون الأسود



حضرت عارضة الأزياء الإيطالية Bianca Brandolini حفل الزفاف بفستان أسود ضيّق من دون أكمام مع فتحة طويلة، ومزين ببعض الحبيبات البرّاقة في قسمه العلوي.

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Karlonia Kurkova

إطلالة Karlonia Kurkova



تألقت عارضة الأزياء التشيكية Karlonia Kurkova بفستان باللون الأبيض، مزين بالورود الملونة ومع فتحة طويلة.



Dita Von Teese

النجمة الأمريكي Dita Von Teese



النجمة الأمريكية Dita Von Teese تألقت بفستان باللون الذهبي، مع ربطة "بابيون" عند الرقبة، أضفت عليه الكثير من العصرية.



شاهدي الاطلالات واستوحي منها ما يتناسب مع حفلاتكِ الخاصة في صيف 2019.

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صور: النجمات بتوقيع إيلي صعب في زفاف نجله