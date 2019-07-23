كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - موديلات العبايات والقفاطين الصيفية، قطعة مميزة وأساسية بخزانة كثير من الصبايا بعالمنا العربي، بألوان مبهجة وخامات مريحة متنوعة، لتلبي احتياجاتنا كافة وأذواقنا المختلفة، ولكي تتألقي بأجمل هذه التصميمات أو تستلهمي منها أفكارًا لاطلالتِك، اخترنا لكِ مجموعة من عبايات وقفاطين صيفية من انستقرام.

عبايات بسيطة مع الياقة العريضة برسومات الورود

العبايات البسيطة مع الياقة العريضة برسومات الورود





هذا الموديل من رو لاين Rue Line بلونه الرمادي الثلجي، سوف يضفي مزيدًا من اللمسات المنعشة لاطلالتكِ في الصيف، مع الياقة العريضة بثنية معرقة بالورود، بسيطة وناعمة، مناسبة لأيّ قطع أخرى لديكِ، سواء تم تنسيقها مع الجينز الأزرق أو الأبيض، واكسسوارات من الصندل المفتوح باللون الأبيض، وشنطة نود أو روز.

عبايات بالألوان الهادئة مع الكشكش

العبايات بالألوان الهادئة مع الكشكش





اعتماد أكثر من قطعة بشكل أو لون مختلفة بالعبايه الواحدة، من الصيحات الرائجة بشكل كبير بموديلات العبايات كهذا التصميم من نغم لبنى سيستر Nagham Loubna Sister، بأكمام الفراشة، مع الجزء السفلي بخامة ولون آخر من العبايه نفسها، لاطلالة كاجوال وعصرية مناسبة لكل الصبايا والسيدات.

قفاطين بالخطوط المائلة مع الأكمام المنفوشة

القفاطين بالخطوط المائلة مع الأمام المنفوشة



على الشاطىء جرّبي هذه الموديلات من Storewf من العبايات الكاجوال ، مع الخطوط المائلة والأكمام المنفوشة، التي تمنحكِ لوك حيويًّا وشبابيًّا، لاطلالة صيفية مثالية، نسقيه مع الحجاب الأبيض، والشنطة الخوص على البحر.

عبايات مع الأكمام المكشكشة ورسومات الورود

العبايات مع الأكمام المكشكشة ورسومات الورود

أبسط التصميمات التي يمكنكِ اختيارها لهذا الصيف، هي العبايات المعرقة بالورود، كالعبايه من عبايه بوث Abaya Buth، بألوان بسيطة ورسومات ورود بارزة، مناسبة لاطلالتكِ النهارية، ومشاوير التسوق ومقابلات الصديقات، مع أحذية أرضية، أو السنيكرز الأنثوي.

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من الممكن كذلك أن تتصفحي المول. كوم للمزيد من موديلات العبايات المختلفة لاطلالة مميزة.

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