الحقائب المتناهية الصغر صيحة بارزة هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - منذ أن بدأ المصمّمون يقدّمون الحقائب الميكروسكوبية الحجم وهم غير قادرين على التوقّف عن تقديمها، ولأجل ذلك رأينا هذه الحقائب في عروض خريف وشتاء 2019-2020.
والمميّز في بعض التصاميم الحقائب الشديدة الصغر المعلّقة بحقائب أكبر حجماً أو التابعة لها، لأنّها الأفضل حجماً لاحتواء القطع المعدنيّة.
رصدنا هذه الصيحة لدى كارولينا هيرّيرا Carolina Herrera وكلوي Chloé ودولتشي أند غابّانا Dolce & Gabbana وجيفنشي Givenchy وجاكيموس Jacquemus وجيل ساندر Jil Sander وسالفاتوري فيرّاغامو Salvatore Ferragamo وفيرساتشي Versace وغيرهم كثر…
نصائح لارتداء هذه الصيحة
- يمكنك أن تتألقي بهذه الحقائب الصغيرة في يومياتك العملية والانتقال بها بمنتهى السهولة الى المناسبات الليلية.
- تتسع هذه الحقائب لكميات صغيرة جداً لذا حددي أولوياتك التي يجب أن تقتنيها.
- نسقي هذه الحقيبة مع أزيائك بشكل متناغم ومتناسق واختاري حذاء ناعماً يليق بها.
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