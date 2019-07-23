طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - من الصيحات التي سيطرت على عالم موضة المحجبات هذا الصيف، هو تنسيق القبعات مع الحجاب، فبنظرة سريعة على حسابات مدونات الموضة المحجبات، سنجد أنّ أغلبهنّ اعتمدت هذا اللوك بطرق تنسيق مختلفة.

وإن كنتِ ترغبين في تجربة هذه الصيحة الجديدة، فإليكِ طريقة تنسيق القبعات مع الحجاب على طريقة الفاشينيستات لاطلالة غير تقليدية، وإليكِ تفاصيل بنظرة عن قرب أكثر لستايل البلوجرز.

الفاشينيستا آسيا بقبعة البوكت مع الأقراط الكبيرة

الفاشينيستا آسيا بقبعة البوكت مع الأقراط الكبيرة





من الطبيعي عندما نتحدث عن اطلالة أو صيحة غير تقليدية، أن نجد اسم الفاشينيستا آسيا مدرجًا بهذه القائمة، وهي واحدة من أكثر مدونات الموضة اللاتي اعتمدن صيحة القبعات مع الحجاب، كهذا اللوك بقبعة البوكت Pocket hat أو قبعة الصيادين، ارتدتها مع حجاب منسدل من الوراء باللون الأبيض الشيفون، ونسقت معهما أقراط أذن ذهبية اللون لافتة، ناسبت وجهها الطويل.



سارة صبري بالقبعة النسائية مع الفساتين الصيفية

سارة صبري بالقبعة النسائية مع الفساتين الصيفية





أما المدونة سارة صبري فقد اعتمدت القبعة النسائية مع الفساتين الأنثوية الناعمة، واختارت الحجاب باللون الأسود ليناسب الفستان البولكا دوت المحايد الأسود المنقط بالأبيض، بينما القبعة كانت باللون الرمادي، لاطلالة متناغمة أكثر، كما لفتنا اعتمادها للفة حجاب منسدلة وواسعة مثبتة بالقبعة، مع أقراط الأذن الطويلة التي ناسبت خدودها الممتلئة نسبيًّا.

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قبعة الخوص من علا عبد الحميد مع الفساتين الملونة

قبعة الخوص من علا عبد الحميد مع الفساتين الملونة





أغلب مدونات الموضة اعتمدن تنسيق الحجاب مع القبعات على الشاطىء، كهذا اللوك من المدونة علا عبد الحميد مع الفساتين الملونة، بارتداء قبعة الخوص صغيرة الحجم، لم تتقيد بلونها مع لون الحجاب، بل نسقت الحجاب مع ألوان الفستان، وحزام الخصر جاء متناسقًا مع حزام الخصر.



القبعة النسائية المموجة مع ملابس البحر من نورهان حسن

القبعة النسائية المموجة مع ملابس البحر من نورهان حسن





تحتاج ملابس البحر عامةً إلى قبعات الرأس التي تحميكِ من الشمس، وتضيف لكِ لمسة من الأناقة، ولا نتحدث هنا عن غير المحجبات، بل استطاعت مدونة الموضة نورهان حسن ارتداءها مع ملابس البحر، لاطلالة مميزة على الشاطىء، واختارتها بألوان داكنة تناسب البوركيني والفستان الشيفون الطويل.