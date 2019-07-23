بشرى سارة لمصابين بـ"فيروس بي"، زفها الدكتور يحيى الشاذلي المنسق العام السابق لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" بمصر، وعضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية اليوم، باكتشاف أول دواء شافِ من ذلك الفيروس، الذي يصيب الكبد، ويعاني منه ما يقارب الـ1.4 مليون مصري.

ومن المتوقع طرح الدواء خلال 5 سنوات تقريباً، حيث لا تزال الأبحاث في مراحلها الثانية والثالثة، والتي ستحقق نجاحا كبيرا، على غرار عقار "سوفالدي"، وفقا لما ذكره "الشاذلي".

ورصد "هن" أعراض الإصابة بفيروس "بي" ومضاعفاته وطرق الوقاية منه.

الأعراض

من أبرز أعراض ذلك الفيروس، الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة، وفقدان الشهية، والشعور بالغثيان بشكل مفاجئ، والقيء باستمرار، والإصابة بآلام في المفاصل، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك" الطبي.

المضاعفات

ومن أهم مضاعفات "فيروس بي"، تليف الكبد، والإصابة بأورام أولية بذلك العضو، والإصابة بمرض السكري، وفقا لما قاله الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، في تصريحات صحفية سابقة.

نصائح الحفاظ على الكبد

وقدم موقع "روسيا اليوم" مجموعة من النصائح التي يمكن إتباعها، للوقاية من فيروس "بي" والحفاظ على الكبد، ومنها:

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- إتباع نظام غذائي صحي، يعتمد على وجبات ذات سعرات حرارية قليلة، وأطعمة غنية بالألياف، والتي توجود في العديد من الفاكهة والخضروات، مثل: الأفوكادو، والبرتقال، والتوت.

- تجنب شرب الكحول والسجائر بشراهة.

- تناول من 3 إلى 5 فناجين يوميًا من القهوة، يقلل من نسبة الإصابة بسرطان الكبد إلى 40%.

- توجد فوائد عدة من تناول البروكلي يوميا، من بينها منع تراكم الدهون في الأكباد.

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