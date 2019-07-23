إليسا تحضر حفل زفاف نجل إيلي صعب بفستان يتجاوز 16 ألف جنيه

حضرت الفنانة اللبنانية إليسا احتفالات زواج الابن الأكبر لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب وعروسه كريستينا مراد، الذي عقد على مدار 3 أيام متواصلة.

وارتدت إليسا فستان "أوف شولدرز" أسود اللون، قصير ومزين بنقوش متعددة الألوان، من توقيع إيلي صعب، وصل سعره إلى 2080 دولار أمريكي، أي ما يتجاوز الـ16 ألف جنيه مصري، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي لمصمم الأزياء إيلي صعب.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورة بصحبة والدة العريس، معلقة باللغة الإنجليزية: "قبل احتفالات الزفاف مع شخص ما أعتبره أختي.. لا أستطيع الانتظار الليلة".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ105 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المعجبة بالإطلالة، ومنها: "أحلى طلة"، و"ملكة جمال الأناقة"، و"عقبالك يا إليسا"

يذكر أنه على دقات أجراس كنيسة بكركي، ووسط حضور العديد من المشاهير، ونجوم الفن والموضة، على رأسهم إليسا وهيفاء وهبي، احتفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب أمس، بحفل زفاف نجله الأكبر، إيلي صعب جونيور، وعروسه كريستينا مراد، في حفل زفاف أسطوري.

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