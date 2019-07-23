"هي وصلت للدرجة دي".. ريهام سعيد تعلق على شائعات وفاتها

"هى وصلت للدرجة دي، هم يضحك وهم يبكي".. عبارة كتبتها الإعلامية ريهام سعيد تعبيرا عن سخريتها وغضبها من شائعة وفاتها التي انتشرت بـ"السوشيال ميديا"، عقب تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وأعادت "ريهام" نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كتب عليها: "بعد صراع مع المرض وفاة الإعلامية ريهام سعيد البقاء والدوام لله، اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته".

وأرفقت تعليقًا على الصورة: "هي وصلت للدرجه دي؟، طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي، هم يضحك وهم يبكي".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، والتي أثارت غضب العديد منهم بسبب ترويج الإشاعات الكاذبة حول وفاتها، وكتبوا تعليقات عدة منها: "يا لطيف الله أكبر الله يطول بعمرك ويخليكي لولادك، مش عارفة إيه الغباوة دي يعني بجد بحس اللي بينشروا كدا مش طبيعين، بس عايزين كومنتات ولايك مش أكتر حسبى الله، بعيد الشر عنك ياقلبي، بعد الشر عليكي ياحبيبتي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم".

وكشفت "ريهام" من قبل في تسجيل صوتي لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، آخر تطورات حالتها الصحية التي أعلنت عنها منذ ما يزيد عن أسبوعين، مؤكدة أنها لا تعاني من مرض جلدي: "معنديش مرض جلدي ووشي مش هيقع".

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وأوضحت خلال التسجيل عن خضوعها لعملية جراحية في أنفها، بعدما تمت إزالتها بـ"الغضاريف"، بحسب وصفها في التسجيل الصوتي، وبمساعدة طبيب التجميل استطاعت إعادة بنائها من جديد مستعينة بغضاريف الأذن، وقالت: "وكان مفروض إني أفضل مناخيري فاضية تماما وأفضل مشوهة، وربنا رزقني بالدكتور حسام فودة أنقذ حياتي بأنه شال الغضاريف دي وبنى مناخير جديدة من وداني، وأخد غضاريف من الودان".

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وكانت ريهام أعلنت عن مرضها عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، وكتبت في صورة شاركتها مع متابعيها: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم".

وأضافت في المنشور الذي أثار قلق متابعيها: "الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي ريهام سعيد معها عبر الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة، والتي جاء من بينها، تعليق الراقصة دينا: "حبيبتي ربنا يديكي العمر شده و تزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي"، وكذلك الفنانة بدرية طلبة، كتبت: "ربنا يطول في عمرك ويديكي الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذيين".

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