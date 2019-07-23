بعد وفاتها.. والد الإعلامية صابرين بورشيد ينشر صورة من زفافها

ودع أحمد بورشيد ابنته الإعلامية صابرين بورشيد التي توفيت صباح أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ34 عامًا، بعد معاناتها من 3 أورام في الرأس من جهة اليسار، أثناء تلقيها العلاج في تركيا.

ونشر "بورشيد" صورة لابنته الراحلة أثناء حفل زفافها، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، وأرفق تعليقًا عليها قائلًا: "كنتي هدية لي وأمانه من الله واستمتعت معكِ طوال الـ34 سنة، فإنتِ البنت البارة الكريمة الطيبة الخلوقة الحنونة".

وتابع: "أراد الله أن يسترجع أمانته مني فاللهم لا اعتراض إلى جنات الخلد يا أطيب البنات".

وكان والد الإعلامية، أعلن وفاتها صباح أمس عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".

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يشار إلى أن أخر ظهور لـ صابرين بورشيد كان من 3 أسابيع، داخل حجرتها بالمستشفى التي كانت تتلقى علاجها بها في تركيا، في 11يونيو، حينما رتب طاقم التمريض والمشرفين على حالتها مفاجأة سارة لها، وهي الاحتفال بيوم ميلادها الـ34، حاملين بيدهم قالب حلوى، وهم يغنون لها "هابي بيرث داي"، بالإضافة لتهيئة غرفتها وتزيينها لتلائم أجواء عيد الميلاد، بالإضافة لقيامهم بكتابة رسالة لها كنوع من أنواع الدعم النفسي لها.

وقبل أسبوع شهدت الحالة الصحية للإعلامية البحرينية انتكاسة، وطلب والدها من المتابعين عبر حسابه على "إنستجرام"، الدعاء لابنته، بعد تعرضها لانتكاسة خلال تلقيها إحدى جلسات العلاج.

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يذكر أن صابرين بدأت العمل في تقديم البرامج في تلفزيون البحرين في 2009، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز مذيعيها، وقدمت برنامج مسابقات في رمضان 2010، حظى بمتابعة الكثير من المشاهدين في البحرين والخليج.

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