منها القهوة والفلفل الأحمر.. طرق طبيعية للقضاء على الصراصير

انتشار الصراصير مشكلة تواجه ربات البيوت بشكل كبير، وخاصة في فصل الصيف، فتصل الصراصير لأماكن تخزين الطعام، مما يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض على المدى البعيد، وتقدم لكٍ "هن" بعض النصائح للتخلص من الصراصير في المنزل.

القهوة

نضع مقداراً من الماء في وعاءٍ كبير يصل إلى منتصفه، ثمّ نضع مقداراً من القهوة في كوبين صغيرين، ونضع هذه الأكواب داخل الوعاء، ونضعه في الأماكن التي توجد فيها الصراصير ونتركه، فتنجذب الصراصير إلى رائحة القهوة، وتدخل الوعاء ولن تستطيع الهروب منه.

السكر وبيكربونات الصوديوم

نضع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من السكر في وعاء، ونحرك جيداً، ثم نرش المزيج على المناطق التي توجد فيها الصراصير، ويعتبر محلول قاتل للصراصير عندما تناوله.

النعناع البري

نضع ملعقتين كبيرتين من النعناع البري في كوب من الماء على نار هادئة، ونتركه حتى يغلي، ثم نصب المزيج في زجاجة، ونرش المزيج على الأماكن التي فيها الصراصير.

الفلفل الأحمر والثوم

نضع نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود، وفصاً من الثوم المفروم، وبصلة مفرومة مع أربعة أكواب من الماء في وعاء على نارٍ هادئة، ونترك المزيج حتى يغلي، ثم نرفعه عن النار، ونتركه جانباً مدة عشر دقائق، ثم نصبه في زجاجة رذاذ، ونرشه في المناطق التي توجد فيها الصراصير.

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حمض البوريك

نضع ملعقة كبيرة من حمض البوريك، وملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض، وملعقة كبيرة من السكر في وعاء، ونخلط جيد، ثم نشكل المزيج على هيئة كرات صغيرة الحجم، ونضعها في المناطق التي توجد فيها الصراصير.

وللتخلص من صراصير المطبخ يجب اتباع بعض الخطوات التالية:

1- تخزين الأطعمة في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، وذلك لانجذاب الصراصير إلى روائح الأطعمة.

2- تنظيف الخزائن والأدراج، والتخلص الدائم من بقايا الطعام.

3- المحافظة على المطبخ نظيفاً بشكل مستمر، والتخلص من نفايات القمامة بشكل يومي.

4- تجفيف المطبخ بشكل جيد بعد شطفه مع مراعاة التأكد من عدم وجود تسرب الماء من الخزانة، وفي حال وجود تسرب يجب إصلاحه فورا، والتأكد من عدم وجود فراغات تحت الخزائن.

5- تجنب ترك أواني الطعام متسخة على طاولة المطبخ.

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