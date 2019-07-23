جنيفر لوبيز أيقونة في الجمال ..وهذه أسرار جمالها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - منذ شهرتها أصبحت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أيقونة في الجمال والموضة، حيث تأسر جمهورها دائمًا بجمالها وسحرها الطاغي على غيرها من نجمات العالم، بسبب جمالها الخاص ومحافظتها على رونقها.



ومنذ بدايات حياتها المهنية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وعلى الرغم من أنّ لوبيز باتت اليوم في الـ49 عامًا، إلا أنها قادرة على الحفاظ على جمالها بعيدًا تماما عن الشيخوخة، والخطوط الدقيقة والتجاعيد والهالات السوداء.



وفي حين أنّ لوبيز تميل إلى إبقاء أساليبها المضادة للشيخوخة تحت السيطرة لتحافظ على شبابها ، فنحن كذلك مهتمون أكثر من أيّ وقت مضى في معرفة أسرارها الجمالية، لكي ننقلها لكِ بخاصة وأنها تحتفل هذا الشهر بذكرى ميلادها الـ50 يوم 24 تموز/يوليو.



لذلك قمنا بتتبّع كل نصيحة لمكافحة الشيخوخة، وخدعة يمكن أن نجدها في ما يتعلق بنظام الجمال الخاص بجنيفر لوبيز:

نظام جنيفر للعناية بالبشرة:

جمال جنيفر لوبيز



تصرح لوبيز عن موضوع العناية بالبشرة ، أنها تحرص بصورة أساسية على البعد تمامًا بالنوم بالمكياج، حيث إنها تستخدم الكثير من كريم الليل لترطيب بشرتها قبل النوم.



كما أنها تعترف بأنها من محبي زيوت الوجه، التي تساعد في تهدئة البشرة المتعبة بشكل طبيعي.

الحماية من أشعة الشمس :

مكياج جينيفر الطبيعي مع أحمر الشفاه الفاقع



تقضي لوبيز الكثير من الوقت في الظل ، وتضع دائمًا جرعة وفيرة من واقي الشمس عند تعرّضها للأماكن المشمسة، بالرغم من أنّ أشعة الشمس يمكن أن تكون جيدة للبشرة ، إلا أنّ التعرض لها قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكّرة والخطوط الدقيقة والبقع الشمسية.

Advertisements

ممارسة الرياضة:

جمالها البرونزي

تعتمد لوبيز في رياضتها على الرقص يوميًّا سواء في المنزل أو في حفل موسيقي، وقد صرحت حول هذا الموضوع بالقول: " ليس سرًّا أنني أحب الرقص ، لذلك لا أشعر حتى بممارسة التمارين الرياضية بالنسبة لي".

تعتمد على حمض غليكوليك:

شعرها الأشقر سر من أسرار جمالها

كشفت جنيفر عن حبها لحمض الغليكوليك في الماضي، وقالت إنها من محبي العناية بالبشرة البسيطة والميسورة، لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة عن سطح الوجه من دون أيّ جهد.