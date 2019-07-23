ماسكات ماء الورد لتهدئة احمرار البشرة في الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - ماء الورد معروف بفوائده المذهلة للبشرة، فهو سائل مستخرج من النباتات الوردية الطبيعية، لهذا فهو يتمتع بكل الخصائص الطبيعية والتي ترطب البشرة وتغذيها.
ما هي فوائد ماء الورد للبشرة؟
- يحافظ على البشرة نضرة وصحية، ويمنع ظهور التجاعيد، وبالتالي يحارب الشيخوخة.
- يعالج حب الشباب، ويخفف من حدته ويقضي على البكتيريا.
- يحد من الالتهابات وحالات الاحمرار التي تهيّج البشرة.
- يزيل الأوساخ المتركامة في البشرة وينظف المسامات.
- من الممكن أن نستخدمية كمثبّت للمكياج بعد وضعه، عن طريق رشه على الوجه، وليس بمسحة قطنية.
ماسكات طبيعية من ماء الوجه للبشرة
ماسك ماء الورد وزيت الزيتون
المكونات
- ملعقة كبيرة من ماء الورد
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
تحضير الماسك
فقط اخلطي زيت الزيتون مع ماء الورد، وامسحي به بشرتكِ بقطعة قطنية، اتركيه حتى يجف.
كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًّا، بخاصة للبشرة الجافة في الصيف.
ماسك ماء الورد والزبادي
المكونات
ملعقة كبيرة من ماء الورد
ملعقة كبيرة زبادي
نصف حبة خيار مهروسة
تحضير الماسك
اخلطي ماء الورد مع الزبادي والخيار، ووزعيه على بشرتِك.
اتركي الخليط يدوم حتى 15 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بالماء.
كرري الماسك كلما شعرتِ بالالتهابات والشعور بالحكة في بشرتِك.
ماسك ماء الورد والشوفان والعسل
المكونات
3 ملاعق كبيرة من ماء الورد
ملعقة صغيرة من الشوفان
ملعة صغيرة عسل
تحضير الماسك
اخلطي ماء الورد مع الشوفان والعسل، ووزعيه على بشرتِك.
اتركي الخليط حتى يجف، عند إزالة الماسك افركي بشرتكِ قليلًا.
جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف البشرة بعمق، من دون التسبب بحساسيتها.
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