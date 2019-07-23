ماسك الزبادي: وصفات طبيعية لشعر صحي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:33 مساءً - يحتوي الزبادي على العديد من المكوّنات والفيتامينات المغذية للشعر فهو يساعد في ترطيبه ومنحه ملمساً حريرياً ولامعاً كما أنه يحميه من القشرة والتقصّف. وللزبادي أيضاً فوائد لفروة الرأس إذ أنه يهدئ من تهيّجها ويعزّز صحّتها بفضل احتوائه على مضادات للفطريات.



في ما يأتي بعض الوصفات الطبيعية للحصول على ماسك زبادي مغذي للشعر.



الزبادي وعصير الليمون

الزبادي وعصير الليمون



يساعد هذان المكوّنات في تعزيز صحة فروة الرأس وحمايتها من التهيّجات التي تؤدي إلى إضعاف نموّ الشعر. في وعاء نظيف وجاف، ضعي ملعقة صغيرة من العسل و4 ملاعق من الزبادي. أضيفي مقدار نصف فنجان قهوة من عصير الليمون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس توزّعينه على شعرك من الجذور حتى الأطراف. اتركي شعرك منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.



الزبادي وزيت جوز الهند

الزبادي وزيت جوز الهند



من أكثر فوائد جوز الهند قدرته على ترطيب الشعر ومنحه لمعاناً واضحاً. في وعاء نظيف، ضعي نصف كوب من الزبادي ومقدار فنجان قهوة من جل الألوفيرا وأضيفي إليهما ملعقة من زيت جوز الهند. اخلطي المكوّنات جيداً لتحصلي على مزيج متجانس، تستخدمينه كقناع على الشعر لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكن اعتماد هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.



الزبادي وزيت الزيتون

الزبادي وزيت الزيتون



يساعد زيت الزيتون في ترميم الشعر التالف وتغذيته. لتحضير هذه الوصف أنت بحاجة إلى نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون وكوب من الزبادي وبضع قطرات من زيت اللافندر لتعطير الوصفة. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد، وزّعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية. دعي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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الزبادي والبيض

الزبادي والبيض



يساعد البيض في تعزيز صحة بصيلات الشعر، إذ يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والعناصر المغذّية. لتحضير ماسك الزبادي والبيض أنت بحاجة إلى بيضة واحدة ونصف فنجان قهوة من الزبادي. اخلطي الكوّنين جيداً واستخدمي المزيج كقناع على شعرك لمدة ساعة كاملة. اغسلي بعدها شعرك بالشامبو ذات التركيبة الناعمة والماء الفاتر، ثم انقعيه لمدة ربع ساعة بزيت اللافندر لتعطيره.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة مرة كل عشرة أيام.

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